Владимир Путин в очередной раз обратился к россиянам — и первым делом отменил режим нерабочих дней. Хотя мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил о продлении ограничений, введенных в городе из-за пандемии коронавируса, до 31 мая. Многие не понимают, кому (и чему!) верить.

Есть и другая проблема. Путин выступил с обращением в день, когда Россия вышла на третье место в мире по уровню распространения коронавируса.

В одном из прошлых обращений президент вспомнил печенегов и половцев. А в этот раз заявил, что «сидеть сложа руки нельзя, надо пройти между Сциллой и Харибдой».

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