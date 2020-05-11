На Twitch много стримеров, которых совсем никто не смотрит (а они стараются!). Вот как их найти и подбодрить

На сервисе Twitch не так-то просто стать популярным — огромное количество стримеров проводят прямые эфиры для одного-двух зрителей, и обычно ведущим очень одиноко. Помочь с ростом аудитории должен сервис Twitch Roulette, на который обратил внимание сайт The Next Web. Twitch Roulette работает по принципу чата-рулетки, то есть случайным образом выводит стримы, которые почти никто не смотрит.

Это могут быть трансляции начинающих или просто непопулярных стримеров. Чем больше у них зрителей, тем выше шанс получить статус «компаньона» или «партнера» Twitch. Эти статусы позволяют получать доход от сервиса.

Чтобы запустить рулетку, нужно зайти в Twitch Roulette, выбрать игру, трансляция которой вам интересна, и нажать кнопку «Spin the wheel». Сервис включит случайный стрим. Если войти в свою учетную запись Twitch, можно оставить комментарий и, допустим, подбодрить стримера.

Похожий сервис был придуман и для YouTube: Incognitube до бесконечности проигрывает видео, у которых от нуля до 100 просмотров. Кстати, среди них часто встречаются стримы c Twitch.