Самое популярное видео Twitch: игрок проходит страшную игру, но сталкивается с реальностью

Сервис для стриминга прохождения игр Twitch объявил, что видео никому не известного пользователя JurassicJunkieLive стало самым популярным за всю историю существования сайта.

30-секундный фрагмент прохождения хоррора «Outlast 2» посмотрели 1,6 миллиона раз. И это понятно: JurassicJunkieLive в какой-то момент становится очень страшно.

Как рассказал герой видео, его партнер попросил их двухлетнюю дочь отнести ему банку алкогольного коктейля. JurassicJunkieLive не услышал, как девочка поднялась по лестнице и вошла в комнату. «В этот момент в игре выскочила ворона и я заорал. Затем я взглянул вниз и увидел дьявольского ребенка, смотрящего на меня, и заорал еще громче», — вспоминает мужчина.

До того, как появилось это видео, у JurassicJunkieLive было 150 подписчиков; его трансляции в среднем смотрели по восемь человек. Теперь на него подписано 3,4 тысячи пользователей.