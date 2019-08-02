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Самый популярный стример мира, 28-летний мультимиллионер Тайлер Блевинс по прозвищу Ninja, объявил об уходе с Twitch. Это беспрецедентное событие: Блевинс покинул платформу, на которой долгое время был абсолютным лидером — за пару лет Ninja собрал аудиторию в почти 15 миллионов подписчиков (у ближайшего конкурента в два раза меньше!).

А можно подробнее — кто это?

Блевинс прославился благодаря Twitch и игре в Fortnite, которую постоянно транслировал на свой канал. Он попал на обложку спортивного журнала ESPN, поучаствовал в шоу американской телеведущей Эллен Дедженерес и сыграл в Fortnite с рэпером Дрейком. Теперь Ninja будет стримить на Mixer — платформе с гораздо меньшим охватом, которая принадлежит Microsoft. Вероятно, в ближайшее время за ним последуют и другие суперзвезды Twitch.

Вот так Ninja объявил об уходе с Twitch Ninja

Чем Mixer отличается от Twitch?

Приложение Mixer по умолчанию встроено в продукты Microsoft: игровую приставку Xbox One (там это отдельная вкладка в главном меню) и операционную систему Windows 10.

Сейчас размер аудитории Mixer несопоставим с показателями Twitch. Это нормально: Mixer запустили в 2015 году, а Twitch — в 2011-м. В 2019 году на последний приходится 72% всего времени, затрачиваемого на просмотр прямых трансляций, тогда как на платформу Microsoft — только 3%. Участие мировых знаменитостей вроде Ninja должно привлечь к Mixer новую аудиторию и изменить роль этой платформы на рынке стриминга.

В остальном Twitch и Mixer предельно похожи: есть платная подписка, внутрисервисовые покупки (вроде возможности постить гифки), чат, витрина с трансляциями и другие необходимые функции.

И сколько Ninja заплатили?

Не раскрывается. Но менеджеры стримера уже заявили, что деньги не были для него ключевым фактором. У Mixer более молодая аудитория, которая чаще играет на консолях. По словам представителей стримера, во многом именно это повлияло на решение Блевинса. Для него «переезд» с одной платформы на другую — это еще и отличная возможность привлечь новых фанатов.

Популярный ютьюбер PewDiePie предположил, что Microsoft скорее всего перекупила Ninja за очень большие деньги. Это весьма вероятно — в пиковые месяцы стример получал с Twitch более 500 тысяч долларов в месяц, по другим сообщениям — более 600.

По информации агентства Reuters, за пару часов игры в сетевой шутер Apex Legends его издатель Electronic Arts выплатил Блевинсу около миллиона долларов. Нарезка этой трансляции набрала на ютьюб-канале Ninja почти три миллиона просмотров.

Поэтому сколько стоил его переход на Mixer можно только догадываться.

Ninja играет в Fortnite с Дрейком Ninja

Чем теперь будет заниматься Ninja?

Да тем же самым — стримить Fortnite и другие игры. Сейчас из-за меньшего количества зрителей Mixer считается не таким токсичным и агрессивным сообществом, как Twitch. Другими словами, Ninja на первых порах будет испытывать меньшее психологическое и эмоциональное давление, чем при работе на Twitch. Это важный фактор для человека, который стримит минимум по 12 часов в день.

Кроме того, меньшая аудитория означает и меньшую конкуренцию. На Twitch сейчас приблизительно 1,5 миллиона стримеров, на Mixer — только 69 тысяч, что позволит Ninja немного расслабиться. Блевинс в своих последних интервью как раз часто говорил о давлении и профессиональном выгорании.

Разве стример может выгореть?

Да! Самый длинный отпуск в жизни Блевинса длился всего шесть дней — и это был его медовый месяц. Если он не выходил в эфир на Twitch, то сразу же начинал терять аудиторию и, соответственно, деньги. Он не мог просто отдохнуть или поговорить с журналистами без мыслей о том, что за каждый час его отсутствия от канала отписывается по 200-300 человек. В 2018 году Ninja провел два дня на игровой выставке E3 в Лос-Анджелесе. За это время он лишился 40 тысяч подписчиков.

Раньше вся жизнь Блевинса была расписана по часам:

Первый стрим — с 9:30 до 16:00;

Три-четыре часа на отдых и семью;

Второй стрим — с 19:00 до двух-трех часов ночи;

Шесть-семь часов на сон.

Как отмечает The Verge, Mixer позволит Блевинсу чуть меньше переживать из-за подписчиков и больше времени проводить с семьей. В своем видеообращении Ninja открыто заявил, что уход с Twitch — это в каком-то смысле возвращение к корням и возможность вспомнить, почему он когда-то полюбил прямые трансляции.

Максим Иванов