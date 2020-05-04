Губернатор Петербурга Александр Беглов изобрел самую надежную защиту от коронавируса. Нужно поверх респиратора надеть еще и щиток

Правительство Санкт-Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проинспектировал родильные дома, несмотря на пандемию коронавируса. Беглов как следует подготовился и надел респиратор. А чтобы у вируса точно не было шансов, поверх респиратора губернатор нацепил еще и щиток.

Правительство Санкт-Петербурга

Правительство Санкт-Петербурга

В какой-то момент Беглов осмелел и все же снял щиток.

Правительство Санкт-Петербурга

Как говорится в пресс-релизе администрации Санкт-Петербурга, персонал роддомов проходит еженедельные проверки на коронавирус. А женщины, готовящиеся к родам, сдают анализы на COVID-19 с 38 недели беременности, а также при поступлении в роддом.

Обновление. На сайте ВОЗ говорится, что щиток действительно можно носить поверх респиратора или вместе с защитными очками. Если вы, конечно, собираетесь кого-то реанимировать или совершать другие сложные медицинские манипуляции.

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