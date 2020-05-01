«Мой карапуз, он любит делать девочкам абьюз» «Кровосток» выпустил новую песню о злобных внутренних детях

Группа «Кровосток» выпустила первый за два года сингл под названием «Дети». Припев исполнил штатный битмейкер и бэк-вокалист группы Фантомас 2000. Песня — о внутреннем ребенке, который, в случае лидера «Кровостока» Шила, хочет творить зло. Трек получился как всегда мрачным, со строчками в духе «Мой карапуз, он любит делать девочкам абьюз» или «Мой малыш, хоть и гадина, но лучшая часть меня. Я его танк, а он им рулит, и рулит, и рулит — ой, *** [ого]».

Внимание! В песне используется ненормативная лексика.

Кровосток

Послушать «Детей» в других музыкальных сервисах можно вот здесь.

Также напоминаем о менее злом (в сравнении с «Кровостоком»!) подкасте «Медузы» «Сперва роди».