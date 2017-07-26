«Стучат, друг об друга бьют, водку пьют»: интервью Чичваркина оказалось идеальным куплетом «Кровостока»

25 июля журналист Юрий Дудь выложил на ютьюбе часовое интервью бизнесмена Евгения Чичваркина, живущего в Лондоне. В разговоре с Дудем Чичваркин рассказал об одном из самых сложных дней своей карьеры, когда ему пришлось продавать свитеры на улице при температуре -22 градуса.

На этот монолог наложили музыку из песни «Кровостока» «Биография», и получился еще один куплет — про холод, кавказцев и свитеры.

Чичваркин — Биография (Freestyle) Arthur Dallas

Посмотрите этот фрагмент целиком, он интересный ( осторожно : нецензурная лексика ):