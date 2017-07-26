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«Стучат, друг об друга бьют, водку пьют»: интервью Чичваркина оказалось идеальным куплетом «Кровостока»
25 июля журналист Юрий Дудь выложил на ютьюбе часовое интервью бизнесмена Евгения Чичваркина, живущего в Лондоне. В разговоре с Дудем Чичваркин рассказал об одном из самых сложных дней своей карьеры, когда ему пришлось продавать свитеры на улице при температуре -22 градуса.
На этот монолог наложили музыку из песни «Кровостока» «Биография», и получился еще один куплет — про холод, кавказцев и свитеры.
Посмотрите этот фрагмент целиком, он интересный (осторожно: нецензурная лексика):