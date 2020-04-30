«Кинопоиск» опубликовал первый тизер сериала «Топи» по сценарию Дмитрия Глуховского. Это мистический триллер, в котором главные герои, молодые москвичи, отправляются в монастырь в деревне Топи. Там, как говорится в описании, они «хотят найти помощь и ответы на свои вопросы». Один из персонажей страдает от неразделенной любви, другой переживает потерю близкого человека, третий пытается излечиться от смертельной болезни. Вот только деревня известна не только своим чудотворным монастырем, но и тем, что там постоянно исчезают люди — и никто их потом не может найти.

Внимание! В ролике присутствует нагота и сцены насилия. Если вас это не устраивает, посмотрите на одетую Бритни Спирс, которая сожгла свой спортзал.

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В главных ролях снялись Иван Янковский, Тихон Жизневский, Катерина Шпица, Максим Суханов, Софья Володчинская, Анастасия Крылова и Марина Васильева. Режиссер — Владимир Мирзоев.

Премьера сериала состоится в стриминговом сервисе «КиноПоиск HD» осенью 2020 года. Съемки «Топей» пришлось приостановить из-за пандемии коронавируса. Их возобновят уже после окончания режима самоизоляции.