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«Текст»: драма по роману Дмитрия Глуховского
Премьера трейлера на «Медузе»
1 минута
08:13, 17 июня 2019
Осенью 2019 года выйдет драма «Текст» режиссера Клима Шипенко («Салют-7») — прокатом займется кинокомпания «Централ Партнершип», позже состоится онлайн-премьера на видеосервисе START. Это экранизация одноименного романа Дмитрия Глуховского: главный герой освобождается из тюрьмы и встречается с офицером ФСКН, который семь лет назад подбросил ему наркотики, и получает доступ к его смартфону. Теперь герой может жить его жизнью: смотреть фотографии, переписываться с родителями, девушкой и получать таинственные сообщения от коллег. В главных ролях: Александр Петров и Кристина Асмус. «Медуза» представляет премьеру трейлера.
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