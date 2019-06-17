«Текст»: драма по роману Дмитрия Глуховского Премьера трейлера на «Медузе»

Осенью 2019 года выйдет драма «Текст» режиссера Клима Шипенко («Салют-7») — прокатом займется кинокомпания «Централ Партнершип», позже состоится онлайн-премьера на видеосервисе START. Это экранизация одноименного романа Дмитрия Глуховского: главный герой освобождается из тюрьмы и встречается с офицером ФСКН, который семь лет назад подбросил ему наркотики, и получает доступ к его смартфону. Теперь герой может жить его жизнью: смотреть фотографии, переписываться с родителями, девушкой и получать таинственные сообщения от коллег. В главных ролях: Александр Петров и Кристина Асмус. «Медуза» представляет премьеру трейлера.

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