Бритни Спирс случайно сожгла 🔥 свой спортзал. И, кажется, не особо-то расстроилась 

Бритни Спирс много времени проводила в своем личном спортзале — и постоянно выкладывала в инстаграм фото и видео с тренировок. В спортзале помимо оборудования для упражнений стояла еще и миниатюрная мебель (вроде диванов, на которых нормально улечься смогли бы разве что мыши). Но последние полгода — тишина, никаких постов из спортзала. Фанаты даже подумали, что певица забросила тренировки. Оказалось, все совсем не так. Просто Бритни Спирс случайно сожгла собственный спортзал вместе с миниатюрной мебелью, но не придала этому особого значения.

И вот в новом посте в инстаграме певица буднично сообщает: ура, впервые за полгода она снова может позаниматься в зале. А то раньше приходилось упражняться на улице, хотя ей так даже больше нравилось. В чем дело? Ах, просто жгла свечи, однако что-то пошло не так, и все сгорело. К счастью, никто не пострадал, но из оборудования уцелело только два тренажера и зеркало. Все могло быть гораздо хуже, отмечает певица.

С этими словами Спирс как ни в чем не бывало начала тренировку — чего тянуть-то? Всем бы такую выдержку.