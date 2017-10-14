Бритни Спирс выложила видео, где рисует цветы в саду. И делает это по-королевски!

В твиттере Бритни Спирс появилось новое видео. В нем певица, одетая в кроп-топ, короткие шорты и элегантно приспущенную на плечи рубашку (в середине ролика она даже меняет наряд!), рисует что-то в саду своего дома. Затем мы видим картину, над которой трудится Спирс: ее можно смело назвать шедевром наивного искусства (а правая часть полотна напоминает радужную версию «Крика» Эдварда Мунка). «Иногда нужно просто повеселиться!», — написала Спирс в анонсе видео и поставила целый набор смайликов.

Sometimes you just gotta play!!!!!! 🤓😜💋💅🏻👩‍🎨🎨👯👗👛👒👠🦄🦋🐠🌹💥💥 pic.twitter.com/T3ne9oCZyc — Britney Spears (@britneyspears) October 13, 2017

В комментариях к твиту Спирс пишут, что Ван Гогу и Пикассо конец.