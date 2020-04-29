Губернатор Кентукки извинился перед Тупаком Шакуром. Тезка рэпера подал заявку на пособие по безработице, а власти решили, что это розыгрыш

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Губернатор штата Кентукки Энди Бэшер пожаловался на пранкеров, чьи розыгрыши замедляют рассмотрение заявок на пособие по безработице. Бэшер упомянул, что один из таких шутников назвался Тупаком Шакуром. Губернатор посоветовал так не делать, чтобы не заставлять тысячи людей ждать еще дольше. Но оказалось, что Тупак Шакур действительно подал заявку — просто это тезка знаменитого американского рэпера.

Шакур живет в городе Лексингтон, Кентукки. Как выяснилось, раньше он работал поваром, но из-за пандемии коронавируса остался без работы. Шакур потратил последние деньги на оплату счетов и терпеливо ждал выплат по пособию. Он и понятия не имел, что его заявку сочтут розыгрышем — эти новости его шокировали.

Вскоре губернатор Кентукки узнал, что заявка от Тупака Шакура настоящая, и позвонил ему с извинениями. Шакур простил политика и отметил, что понимает, с каким объемом работ тому приходится иметь дело. «Ошибки случаются», — заключил Шакур.