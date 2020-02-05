«Просто надеюсь, что подобное больше не повторится». Американцу по ошибке доставили 55 тысяч одинаковых писем

Дэн Кейн, житель города Туинсберг в штате Огайо, получил 55 тысяч одинаковых писем от компании, занимающейся выдачей студенческих кредитов. Когда Кейн явился в почтовое отделение, его сразу предупредили, что корреспонденцию не получится вынести через главный вход. Ведь ему нужно было забрать 79 коробок, в каждой из которых находилось по 700 писем.

Кейну понадобилось два захода, чтобы доставить почту домой на своем пикапе. Дома он сложил коробки в гараже. «Мог бы поджечь, костер устроить — и спалить это все», — шутит Кейн.

NBC2 News

В компании, выдавшей кредит на оплату обучения дочери Кейна, ошибку объяснили сбоем в почтовой системе. Но и это еще не все: выяснилось, что письма были не просто одинаковыми — компания еще и неправильно рассчитала сумму платежа. «Просто надеюсь, что подобное больше не повторится», — заявил Кейн в разговоре с журналистами.