Чиновник из США отправил четырем тысячам коллег песню Тупака. После этого его уволили

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66-летний директор департамента социальных служб Айовы Джерри Фоксовен очень любит рэпера Тупака Шакура — и, кажется, даже слишком. По пятницам он включал в офисе песни рэпера и регулярно делал рассылки с цитатами из его текстов. На День святого Валентина Фоксовен отправил всем фото улыбающегося Тупака, а на свой юбилей принес печенье, украшенное надписью .

В июне Фоксовен решил провести самую массовую акцию. Он составил письмо, в котором рассказал, что в выходные у Тупака будет день рождения — и предложил отметить его, послушав песню рэпера. Он также отметил, что это его двухлетний юбилей работы в департаменте. После чего Фоксовен отправил письмо на 4 300 электронных адресов своих коллег и подчиненных. На следующий день Фоксовена уволили.

Прямую связь масштабной рассылки и увольнения чиновника представитель губернатора не подтвердил. Сам Фоксовен заявил агенству Associated Press, что вообще-то и сам собирался уйти.

После его увольнения в департаменте подсчитали, сколько электронных писем с упоминанием Тупака он отправил коллегам и подчиненным за два года работы. При распечатке получилось больше 350 страниц. При этом за это время как минимум один человек написал жалобу на Фоксовена.