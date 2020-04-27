Мэрил Стрип в банном халате делает коктейль и поет. Как говорится, если ваша вечеринка не похожа на эту…

Мэрил Стрип поучаствовала в праздновании 90-летия американского композитора и автора множества бродвейских мюзиклов Стивена Сондхайма. Вместе с актрисами Одрой Макдональд («Колыбель будет качаться») и Кристин Барански («Хорошая жена») Стрип исполнила песню «The Ladies Who Lunch» из мюзикла Стивена Сондхайма «Компания». Участницы видео созвонились из дома в Zoom — актрисы пили алкоголь в банных халатах.

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Стрип готовила себе коктейль прямо во время пения!

В стриме с поздравлениями Сондхайма также приняли участие Джейк Джилленхол, Нил Патрик Харрис и другие знаменитости. Полную версию видео можно посмотреть ниже.

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