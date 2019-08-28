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Мэрил Стрип вскрывает «панамский архив». Вышел первый трейлер фильма «Прачечная» Стивена Содерберга
Источник: Meduza
Netflix выпустил первый трейлер черной комедии Стивена Содерберга «Прачечная».
По сюжету героиня Мэрил Стрип помогла обнаружить «панамский архив» с данными об офшорах политиков и знаменитостей.
- В фильме также снимались Антонио Бандерас, Гари Олдман, Дэвид Швиммер и Шэрон Стоун.
- В основу киноленты легла книга двукратного пулитцеровского лауреата Джейка Бернстайна о «панамском архиве («Мир секретности: панамские расследования незаконных денежных сетей мировой элиты»).
- Премьера фильма состоится на Венецианском кинофестивале, который пройдет с 28 августа по 7 сентября.
- 18 октября «Прачечная» выйдет на Netflix.