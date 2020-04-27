Художник Сайпе нарисовал на траве картину площадью три тысячи квадратных метров. Для тех, кому уже тошно от коронавируса

Франко-швейцарский художник Сайпе, он же Гийом Легро, занимается живописью на траве. По всему миру он биоразлагаемой краской рисует картины площадью тысячи квадратных метров. В конце апреля Сайпе представил свою новую работу под названием «После кризиса». На ней изображена смотрящая вдаль девочка. Рядом с ней лежат мелки, которыми она нарисовала держащихся за руки людей.

По задумке художника, его картина должна подбодрить всех тех, кто находится взаперти из-за пандемии коронавируса. «После кризиса» сделана в коммуне Лезен округа Эгль в Швейцарии. Площадь картины составила три тысячи квадратных метров.

А вот как выглядят другие работы Сайпе.