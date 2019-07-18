В городе Каменске-Уральском (Свердловская область) нарисовали граффити с Владимиром Путиным, Дмитрием Медведевым, патриархом Кириллом и Дмитрием Песковым. Граффити стилизовано под игральные карты разных мастей. Путин — король пик, Медведев — король червей, патриарх Кирилл — король треф, а Песков — король бубен. Фотографии граффити появились в паблике в ВК «Подслушано Каменск-Уральский».

Вскоре после этого поста граффити убрали. Медведева закрасили первым.

Имя автора граффити не раскрывается. Но жители Каменска-Уральского утверждают, что раньше уличный художник не затрагивал политику.