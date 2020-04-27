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шапито

Американец открыл ресторан для белок и птиц с настоящими столами (и вешалкой!). В меню — яблоки и корочки от пиццы

Источник: My Modern Met

Джеймс Вриланд из города Оук-Парк в штате Мичиган открыл у себя на заднем дворе ресторан для белок и птиц. Территория заведения обнесена небольшим деревянным забором. Внутри расставлены миниатюрные столы для пикника, статуи белок и даже вешалка для одежды.

Перед входом в ресторан есть стойка с меню. И вот чем угощают у Вриланда:

  • ассорти из семян 
  • зачерствевший хлеб
  • корочки от пиццы
  • арахис
  • яблоки

По словам хозяина, ресторан действительно пользуется популярностью у местных белок и птиц.

На посетителей можно посмотреть в инстаграме Вриланда и его фейсбуке, где он проводит прямые включения из своего ресторана.

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