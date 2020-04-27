шапито
Американец открыл ресторан для белок и птиц с настоящими столами (и вешалкой!). В меню — яблоки и корочки от пиццы
Источник: My Modern Met
Джеймс Вриланд из города Оук-Парк в штате Мичиган открыл у себя на заднем дворе ресторан для белок и птиц. Территория заведения обнесена небольшим деревянным забором. Внутри расставлены миниатюрные столы для пикника, статуи белок и даже вешалка для одежды.
Перед входом в ресторан есть стойка с меню. И вот чем угощают у Вриланда:
- ассорти из семян
- зачерствевший хлеб
- корочки от пиццы
- арахис
- яблоки
По словам хозяина, ресторан действительно пользуется популярностью у местных белок и птиц.
На посетителей можно посмотреть в инстаграме Вриланда и его фейсбуке, где он проводит прямые включения из своего ресторана.