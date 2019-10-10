Американские белки устроили себе уютный домик под капотом машины. В планах было валяться в траве и грызть орехи

Белки из округа Аллегейни в штате Пенсильвания активно готовятся к предстоящей зиме: обустраивают укрытия и запасаются грецкими орехами. Некоторые из них даже слишком стараются. Например, американка Холли Персич обнаружила, что ее машину превратили в домик для белок. Персич поехала по делам и внезапно почувствовала запах гари и странные звуки, доносящиеся из-под капота. Внутри обнаружились залежи травы и грецких орехов (их было около 200 штук!).

Персич позвонила мужу, рассказала о случившемся и предположила, что это работа пенсильванских белок — автомобиль как раз стоял на улице все выходные. На то, чтобы достать траву и грецкие орехи из машины, ушло около часа.

Супруги пошутили, что белки, должно быть, сейчас очень на них злы — столько работы впустую! Как именно белки сумели протащить под капот автомобиля около 200 грецких орехов и столько травы, Персичи не уточняют.