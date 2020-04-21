Японская корпорация Sharp известна прежде всего как производитель электроники. Но из-за пандемии коронавируса компания в феврале запустила выпуск масок для лица на своем заводе по производству телевизоров. 21 апреля маски начали продавать в интернет-магазине Sharp, но из-за высокого спроса их практически невозможно купить — сервера компании упали, а сайт недоступен уже более девяти часов на момент выхода материала.

Спрос на маски оказался настолько велик, что возникли проблемы со многими умными устройствами Sharp, которые во время работы подключаются к интернету: от кондиционеров до кошачьих туалетов, анализирующих привычки животных с помощью искусственного интеллекта. В компании уже извинились за возникшую проблему и начали выяснять причину сбоя.

Маски для лица от Sharp почти ничем не отличаются от других масок, разве что на них присутствует логотип компании. Комплект из 50 масок стоит 2980 иен (примерно 2100 рублей), при этом японцам разрешено покупать только одну такую упаковку раз в три дня.