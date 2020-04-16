На «России 1» рассказали анекдот про Путина, который угощает всех за счет заведения. Правда, Путина заменили на главу Минфина

Помните анекдот про Владимира Путина и каникулы за счет российских бизнесменов? «Заходит Путин в бар и говорит: «Всем по пиву. За счет заведения!». Так вот, этот анекдот рассказал в эфире ток-шоу «60 минут» на «России 1» депутат Госдумы Леонид Калашников. Вот только в своей версии он заменил Путина на главу Минфина Антона Силуанова. А о самом Путине — ни слова.

На это обратил внимание журналист телеканала «Дождь» Илья Шепелин.

Запись выступления Калашникова в вечернем выпуске «60 минут» от 15 апреля можно посмотреть ниже. Фрагмент с анекдотом будет в начале 44 минуты.

Фото в анонсе: Louis Hansel / Unsplash