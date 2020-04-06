«Все должны быть в самоизоляции. По приказу далеков». Робот из сериала «Доктор Кто» велел жителям британского города сидеть дома

Далек из сериала «Доктор Кто» велел жителям городка Уитби в Северном Йоркшире не выходить на улицу во время эпидемии COVID-19, сообщает Sky News.

«Все люди должны оставаться дома. Все должны быть в самоизоляции. По приказу далеков», — говорит робот, разъезжающий по улице. Далеки — раса киборгов, враждующая с Доктором Кто, мечтающая завоевать вселенную и не испытывающая никаких эмоций, кроме ненависти.

Далеки из сериала с их коронной фразой «Уничтожить!» давно уже стали частью британской массовой культуры, и, судя по комментариям в соцсетях, идея припугнуть людей далеком — вполне рабочая. «Далеки — самый большой страх моего детства», — написал один из пользователей твиттера. «Мне 50 лет, а далеки все еще пугают меня», — признался другой.

Судя по всему, автор оригинального видео от 3 апреля — Луиза Паркер. Ролик на ее странице к 6 апреля собрал 2,3 миллиона просмотров и 17 тысяч комментариев.

Создателем далека, возможно, является Дэнни Норуэлл, живущий в Уитби. В его фейсбуке есть ссылки на видеозаписи с предположительно тем же самым роботом, который 3 апреля ездил по Уитби. Вот, например, далек на видео, снятом в 2017 году.

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