«Я снесу твою хрущевку». Ничто так не мотивирует, как пародийные плакаты с Сергеем Собяниным

На южной границе Новой Москвы, около деревни Голохвастово, строят больницу для госпитализированных из-за коронавируса. Счет идет на минуты, поэтому рабочих решили подбодрить с помощью агитационных плакатов с мэром Москвы Сергеем Собяниным и лозунгами вроде «Закопаем вирус вместе с короной» или «Устал и опустил руки? Уступи место настоящим бойцам!».

Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

Все это подозрительно напоминает советские плакаты, например, знаменитый «Ты записался добровольцем?». Разумеется, рисунки со строгим Собяниным-надзирателем превратили в шаблон для мемов.

Во-первых, сам плакат — готовая обложка для игры Grand Theft Auto. Место действия — Россия.

Во-вторых, плакаты подходят к любой ситуации, от задержаний на митингах до призывов голосовать. Вот как эти плакаты переделал блогер Михаил Роскин.

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Ну и самое главное — московские бордюры!