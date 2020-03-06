Урок математики от американских журналистов: как поделить деньги Майка Блумберга и обсчитаться на всю страну

Ведущий американского кабельного канала MSNBC Брайан Уильямс пригласил в эфир своей передачи «The 11th Hour» члена редсовета The New York Times Мару Гей. Вместе они обсудили миллиардера Майка Блумберга, отказавшегося от борьбы за пост президента США.

Гей упомянула твит, в котором говорилось, что Блумберг потратил 500 миллионов долларов на рекламную кампанию. А ведь мог бы, как и предлагал автор поста, раздать эти деньги простым американцам. Каждому досталось бы по миллиону! Все равно ведь 500 миллионов не помогли Блумбергу победить.

Уильямс даже вывел твит на экран и заявил, что теперь-то ему все стало понятно. Гей согласилась и озабоченно заявила: «Это правда. И это беспокоит».

Вот только с математикой у ведущих что-то не сошлось: население США — 327 миллионов человек. И если разделить 500 миллионов Блумберга поровну, получится не миллион долларов каждому, а всего лишь 1,53 доллара на человека.

Гей и автору твита ничего не оставалось кроме как публично признать ошибку. «Немедленно покупаю калькулятор», — написала Гей в своем твиттере.