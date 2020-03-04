Майк Блумберг отказался от дальнейшей борьбы за пост президента США и поддержал Джо Байдена

Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майк Блумберг объявил о выходе из президентской гонки и о своей поддержке другого кандидата от Демократической партии — Джо Байдена.

«Я всегда верил, что победа над Дональдом Трампом начинается с того, чтобы объединиться вокруг кандидата, который лучше всего справится с этой задачей. После вчерашнего голосования очевидно, что этот кандидат — мой друг и великий американец Джо Байден», — цитирует CNN заявление Блумберга.

Обновлено. Дональд Трамп заявил, что Майкл Блумберг сэкономил бы миллиард долларов, если бы не участвовал в президентской гонке. «Теперь он будет вкладывать деньги в кампанию , надеясь сохранить лицо. Это не сработает!», — написал Трамп в твиттере.

О выходе из президентской гонки Блумберг объявил на следующий день после «супервторника», когда праймериз демократов прошли сразу в 14 штатах. В 10 штатах победу одержал Джо Байден. Блумберг, который затратил на рекламную кампанию около полумиллиарда долларов, почти нигде не смог стать даже третьим.