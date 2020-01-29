Кандидат в президенты США Майкл Блумберг поздоровался с собакой. Вместо лапы он зачем-то пожал ей морду

Миллиардер и кандидат в президенты США Майкл Блумберг приехал в Берлингтон, штат Вермонт, на встречу с избирателями. На видео, опубликованном журналисткой CBS News Николь Сганга, Блумберг жмет руку мужчине. Рядом с мужчиной стоит радостная собака, с которой миллиардер также решает поздороваться. Но вместо лапы он пожимает ей… морду! Вот что получается.

Судя по реакции животного, собака не очень поняла, что только что произошло. Но хвостом вилять не перестала!