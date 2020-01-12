Майкл Блумберг заявил о готовности потратить миллиард долларов, чтобы Дональд Трамп проиграл на выборах президента США

Миллиардер Майкл Блумберг, который выдвинулся на выборы президента США от Демократической партии, не исключил, что потратит на президентскую гонку миллиард долларов. Об этом он заявил на встрече со своими сторонниками в Техасе, сообщает The New York Times.

Блумберг заявил, что готов выделить миллиард долларов из собственных средств, даже если он сам не станет кандидатом от Демократической партии. В этом случае он направит деньги на поддержку своего соперника-демократа, который выиграет праймериз.

Ранее представитель предвыборного штаба Блумберга Кевин Шики заявил NBC News, что Блумберг собирается стать «или кандидатом от демократов, или самым важным спонсором кандидата от демократов». «Он намерен выгнать Трампа из Белого дома», — заявил Шики.

Опросы показывают, что самыми популярными кандидатами от Демократической партии являются бывший вице-президент США Джо Байден и сенатор Берни Сандерс. Майкл Блумберг находится на пятом месте.

Майкл Блумберг выдвинулся в президенты США в ноябре 2019 года. С самого начала он дал понять, что стремится не столько победить сам, сколько не допустить победы Дональда Трампа.

Блумберг в 2002-2013 годах был мэром Нью-Йорка. Он также известен своей благотворительной деятельностью. Состояние бизнесмена оценивается в более чем 58 миллиардов долларов.