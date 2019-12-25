Майкл Блумберг отказался от использования труда заключенных в предвыборной кампании

Кандидат в президенты США и миллиардер Майкл Блумберг заявил в твиттере, что его предвыборный штаб отказался использовать труд заключенных в ходе президентской кампании.

В опубликованном заявлении сказано, что представители Блумберга узнали об использовании труда заключенных, только когда с предвыборным штабом связался журналист. Сразу же после этого штаб отказался от этого, поскольку не поддерживает такую практику.

По данным издания The Intercept, которое первым сообщило об использовании труда заключенных, предвыборный штаб Блумберга через стороннего поставщика заключил контракт с компанией ProCom. Эта фирма управляет колл-центрами, в том числе работающими на базе тюрем. Издание утверждало, что от имени Блумберга звонили заключенные женской тюрьмы в Оклахоме.

Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг в ноябре объявил о выдвижении в президенты США от Демократической партии. Он заявил, что вступает в президентскую гонку, чтобы «победить Дональда Трампа и возродить Америку».