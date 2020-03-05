Компания TCL показала журналистам прототипы складывающего втрое устройства с четырьмя камерами. В разложенном виде оно представляет собой планшет с 10-дюймовым экраном. Его можно сложить — и тогда получится девайс размером с электронную книгу (их называют фаблетами). А если сложить еще раз, устройство превратится в телефон с экраном 6,65 дюймов.

The Verge

Как считает журналист The Verge Хаим Гартенберг, в складывающихся втрое устройствах больше смысла, чем в обычных телефонах с гибким экраном. В отличие от условного Samsung Galaxy Fold, прототип TCL раскладывается в полноценный планшет, а не фаблет. При этом в случае с TCL третий экран можно использовать еще и как подставку — допустим, во время чтения в режиме фаблета.

У складываемого втрое устройства есть свои преимущества. Можно открыть календарь в режиме телефона и посмотреть свое расписание на день, а потом перейти в режим планшета — и посмотреть расписание на весь месяц сразу.

Прототип TCL оснащен тремя довольно тяжелыми батареями. У него два шарнира, а это значит, что количество возможных проблем, связанных с их использованием, также увеличивается вдвое. При этом ненадежность и хрупкость — это главная проблема устройств с гибким экраном прямо сейчас.

Для планшета прототип TCL получился относительно тонким, а для режима телефона — наоборот, непривычно толстым. Сколько будет стоить такой гаджет, не сообщается. Для сравнения, цены на Galaxy Fold 2019 года начинаются от 159 990 рублей в официальных магазинах Samsung.

Помимо этого TCL представила еще и прототип раздвигающегося телефона с проворачиваемым экраном.

Пока неизвестно, собирается ли TCL запускать прототипы обоих устройств в широкую продажу.

Неужели телефоны-раскладушки — это наше будущее? Meduza