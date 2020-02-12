Компания Samsung провела 11 февраля в Сан-Франциско презентацию, где представила свои новые телефоны: линейку флагманских устройств Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra, а также складной Samsung Galaxy Z Flip.

Телефон со 100-кратным зумом

Телефоны Samsung Galaxy S20 и S20+ получили AMOLED-экраны с диагональю 6,2, 6,7 и 6,9 дюйма соответственно с частотой обновления 120 герц и поддержкой технологии HDR10+.

В S20 встроены две широкоукольные 12-мегапиксельные камеры, а также 64-мегапиксельный телеобъектив. В S20+ также дополнительно встроена камера для съемки трехмерных объектов. У S20 Ultra две широкоугольных камеры на 12 и 108 мегапикселей, а также телеобъектив на 48 мегапикселей. Устройства поддерживают запись видео в разрешении 8K.

На моделях доступна функция Space Zoom, в которой объединены гибридный оптический зум и цифровое увеличение с использованием искусственного интеллекта. На S20 и S20+ изображение можно увеличить в 30 раз, на S20 Ultra — в 100 раз. Вот как это работает:

Система камер телефонов S20 позволяет снимать фотографии в темных помещениях или ночью с меньшим количеством размытия и шума. Для этого устройство объединяет несколько снимков в одну фотографию.

Все три устройства имеют процессор Guardian Chip, защищающий от вредоносных атак, от 128 до 512 гигабайт встроенной памяти и от 8 до 12 гигабайт оперативной памяти, батарею до 5000 миллиампер-часов и модуль 5G. Кроме того, отдельно можно купить карту microSD на один терабайт.

Продажи флагманских устройств Samsung в России, как пишет РБК, начнутся 13 марта. Цена на Galaxy S20 в красном, сером и голубом корпусе начинается от 69 990 рублей, S20+ в черном, сером и красном корпусе — от 79 990 рублей, а S20 Ultra в черном и сером цветах — от 99 990 рублей. Предзаказ можно оформить на сайте компании.

Впечатления сотрудников The Verge The Verge

Складной телефон-раскладушка

Другой новинкой стал гнущийся телефон Samsung Galaxy Z Flip. Это устройство с 6,7-дюймовый OLED-дисплеем, который при закрытии складывается в небольшой квадрат. В отличие от Galaxy Fold, в новом телефоне используется гибкое стекло, а не специальный полимер. По заявлению производителя, телефон рассчитан на 200 тысяч складываний.

Телефон оснащен небольшим 1,1-дюймовым OLED-дисплеем, на который поступают уведомления, когда устройство закрыто. Этот дисплей также можно использовать как видоискатель для камеры.

Устройство получило три камеры: спереди находится 10-мегапиксельная селфи-камера, а сзади еще две — основная и широкоугольная (обе по 12 мегапикселей). Galaxy Z Flip имеет 64-битный восьмиядерный процессор, 256 гигабайт встроенной памяти и восемь гигабайт оперативной памяти.

Продажи Samsung Galaxy Z Flip начнутся 14 февраля. Цена в России — 119 990 рублей за устройство в цветах «сияющий аметист» или «черный бриллиант». Z Flip в золотом корпусе, представленный на презентации, на российском сайте Samsung отсутствует.

Бонус: беспроводные наушники Galaxy Buds Plus

На презентации в Сан-Франциско также представили беспроводные наушники Galaxy Buds Plus. Одного заряда батареи хватит на 11 часов прослушивания музыки, еще 11 часов дает чехол-аккумулятор. Активного шумоподавления, как в наушниках Apple AirPods Pro, в них не предусмотрено. Galaxy Buds Plus доступны в черном, белом, синем и красном цветах. Цена в России — 10 990 рублей.

Александр Бакланов