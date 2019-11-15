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Неужели телефоны-раскладушки — это наше будущее? Впечатления от Samsung Galaxy Fold
4 минуты
05:00, 15 ноября 2019
В середине ноября 2019 года компания Motorola
представила
новую версию телефона-раскладушки Razr — теперь у него один гибкий экран. Новый Razr начнут продавать в январе 2020 года, но уже сейчас в магазинах можно найти телефоны с раскладывающимися экранами, например, от Samsung и Huawei. Директор по инновациям «Медузы» Султан Сулейманов провел несколько дней с Samsung Galaxy Fold и попытался выяснить: раскладушки — это будущее телефонов или мимолетная экзотика?
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