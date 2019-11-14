Motorola показала новую версию раскладушки Razr. Теперь у телефона гнется экран и стоит он как самый дорогой айфон А еще у него та самая клавиатура!

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13 ноября компания Motorola представила новую версию телефона-«раскладушки» Razr. Одна из самых популярных и узнаваемых моделей телефона в истории теперь работает на Android и оснащена гибким экраном — считайте, как у Samsung Galaxy Fold.

razr has arrived Motorola US

Новый Razr такой же тонкий, как оригинал 2004 года. Судя по первым впечатлениям тех, кто подержал его в руках, телефон все так же приятно открывать — и захлопывать, вешая трубку. Основной экран диагональю 6,2 дюйма более вытянутый, чем у большинства других телефонов, представленных на рынке, поскольку у него другое соотношение сторон.

В закрытом виде у Razr работает дополнительный мини-дисплей диагональю 2,7 дюйма. На нем можно читать уведомления, отвечать на сообщения и управлять воспроизведением музыки. А еще — делать селфи.

Отдельный повод для ностальгии — «пасхалка», которая делает интерфейс нового Razr внешне похожим на старый. «Кнопочная» клавиатура на месте.

Внутри у Razr прошлогодний процессор Snapdragon 710 и пока не очень понятно, насколько хороши камеры — условия для съемки на презентации были не совсем подходящими. Зато понятно, что телефон стоит 1499 долларов. Это сопоставимо с ценой iPhone 11 Pro Max в максимальной комплектации.

Razr начнут продавать в январе 2020 года, а предзаказы принимаются 26 декабря 2019 года. В США телефон будут продавать только вместе с контрактом с оператором связи Verizon. Будет ли он продаваться в других странах, неясно.

В прошлый раз Motorola пыталась возродить Razr в 2011 году, когда выпустила модель Droid Razr.