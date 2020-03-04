Как нужно приветствовать росгвардейца. Максимально подхалимская инструкция ❤️
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга голосовали за награждение группы сотрудников Росгвардии. Поощрить предлагали в том числе и начальника главного регионального управления Михаила Соболева.
Перед голосованием завязался спор — награждать или нет? Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров выступил за поощрение. По мнению Макарова, росгвардейцев нужно лелеять и носить на руках, передает издание «Закс.ру».
Кроме того, спикер представил краткую инструкцию по тому, как правильно вести себя с росгвардейцами:
- при встрече первым делом снять шапку;
- поклониться в пояс;
- сказать «Спасибо»;
- готово, вы великолепны!
Что делать, если не носишь шапку, Макаров не уточнил.
По итогу обсуждений большинство депутатов проголосовало за то, чтобы наградить росгвардейцев. Только четверо выступило против.
Фото в анонсе: Анатолий Жданов / Коммерсантъ