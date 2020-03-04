Как нужно приветствовать росгвардейца. Максимально подхалимская инструкция ❤️

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга голосовали за награждение группы сотрудников Росгвардии. Поощрить предлагали в том числе и начальника главного регионального управления Михаила Соболева.

Перед голосованием завязался спор — награждать или нет? Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров выступил за поощрение. По мнению Макарова, росгвардейцев нужно лелеять и носить на руках, передает издание «Закс.ру».

Кроме того, спикер представил краткую инструкцию по тому, как правильно вести себя с росгвардейцами:

при встрече первым делом снять шапку;

поклониться в пояс;

сказать «Спасибо»;

готово, вы великолепны!

Что делать, если не носишь шапку, Макаров не уточнил.

По итогу обсуждений большинство депутатов проголосовало за то, чтобы наградить росгвардейцев. Только четверо выступило против.

Фото в анонсе: Анатолий Жданов / Коммерсантъ