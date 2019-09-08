С детства все знают правило: зеленый — иди, красный — стой. Но кто-то в Росгвардии решил, что не все москвичи знакомы с ним. Поэтому в День города в Москве на Пушкинской площади росгвардейцы продублировали светофор.

Когда он горит красным, сотрудники Росгвардии перегораживают проход, чтобы люди не смогли пойти не на зеленый. Когда загорается зеленым, отходят.

Нужно сказать, что задачам Росгвардии такая деятельность не противоречит — напротив, полностью соответствует. Согласно закону, одна из задач росгвардейцев — обеспечивать общественную безопасность.