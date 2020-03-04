Бен Аффлек остался без подарков ко дню рождения сына. Но его выручил Адам Драйвер!

Адам Драйвер Mario Anzuoni / Reuters / Scanpix / LETA

Адам Драйвер, сыгравший злодея Кайло Рена в новой трилогии «Звездных войн», спас своего коллегу Бена Аффлека. Тот (почти!) явился на вечеринку собственного восьмилетнего сына без подарков. Об этом Аффлек рассказал в эфире вечернего шоу с Джимми Киммелом.

Jimmy Kimmel Live

Дело было так: Аффлек прилетел в Лос-Анджелес со съемок в Лондоне. Заехал домой, чтобы забрать подарки для своего сына Сэмюэля, и выяснил, что их так и не доставили. К счастью, совсем без подарков ребенок не остался.

В Лондоне Аффлек снимался с Адамом Драйвером в фильме Ридли Скотта «Последняя дуэль». Аффлек упомянул, что летит на праздник к сыну. А сын — большой поклонник «Звездных войн» и фанат Кайло Рена.

Тогда Драйвер записал для восьмилетнего Сэмюэля видео от лица Кайло Рена — и заодно подписал открытку. После этого он позвонил помощнику Аффлека, выяснил домашний адрес своего коллеги и отправил подарки. С ними-то Аффлек и приехал на праздник. Актер честно рассказал детям, что его подарки еще не доставили, но есть человек, который очень хотел сделать Сэмюэлю приятно:

— И кто же?

— Кайло Рен!

После этой фразы Аффлек включил сыну записанный для него ролик. Сэмюэль был в полном восторге, его мечты наконец исполнились. Аффлек заявил, что благодаря подаркам Драйвера выглядел героем в глазах своих детей.