Внимание, спойлеры к «Скайуокер. Восход»! Если вы не хотите знать ничего лишнего, посмотрите на почтовые марки с героями классических видеоигр, которые в конце января выпустит Королевская почта Великобритании.

В финале девятого эпизода главная героиня новой трилогии «Звездных войн», джедай по имени Рей, с помощью Силы передает световой меч своему союзнику Бену Соло (Адам Драйвер). Меч буквально телепортируют ему прямо в руку. В фильме Соло, также известный как Кайло Рен, эффектно достает оружие из-за спины. После этого герой как ни в чем не бывало разводит руками, приглашая противников к схватке.

Вот как это выглядело (фильм еще не вышел на Blu-ray, поэтому предупреждаем, что качество так себе):

Fallen Knight — Fan Edits

Сцена настолько впечатлила зрителей, что они запустили челлендж #BenSoloChallenge, в котором пытаются повторить трюк Бена Соло. Некоторые даже проделали дырки в собственных свитерах, чтобы их видео получилось максимально близким к оригиналу.

Как часто бывает в интернете, челлендж быстро вышел из-под контроля. Например, участники принялись сооружать гигантский меч из банок диетической колы, который также доставали из-за спины.

Некоторые участники #BenSoloChallenge перепутали «Звездные войны» со вселенной Marvel — и записали ролик с молотом Тора.

Но кое-кто пошел еще дальше. Зачем доставать меч, если можно спрятать за спиной картонного Бена Соло?

Или зонт! Чтобы защититься им от струи воды.

А вот, пожалуй, наиболее практичное применение Силы в рамках #BenSoloChallenge: девушка переместила себе в руку бокал вина. Почему бы и нет!

Фото в анонсе: Walt Disney Studios