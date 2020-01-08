В Великобритании выпустят марки с героями видеоигр 💌 На письмах появятся боевые червяки и угловатая Лара Крофт

Королевская почта Великобритании показала серию почтовых марок, посвященную видеоиграм 1980-х и 1990-х годов.

На марках разместят боевых червей из пошаговой тактической игры Worms, машины из гонки Micro Machines и главную героиню приключенческих игр Tomb Raider Лару Крофт. Она удостоилась собственной серии из четырех марок, куда помимо классических выпусков включили современные части, в том числе и перезапуск 2013 года.

В набор также вошли марки с Lemmings, Wipeout, Elite, Dizzy, Populous и Sensible Soccer. Все эти игры были созданы британскими разработчиками.

В отборе игр участвовала Ассоциация британских интерактивных развлечений (UKIE), игровой журналист Джулиан Ригнал и издатель книг о видеоиграх Сэм Дайер. Полный набор марок можно будет купить с 21 января по цене в 14,25 фунта стерлингов.

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