Королевская почта Великобритании выпустит марки с Боуи. В том числе размером 43 на 43 сантиметра

Королевская почта Великобритании анонсировала серию почтовых марок, посвященных Дэвиду Боуи. Марки поступят в продажу 14 марта, но оформить предзаказ можно сейчас.

Набор из шести марок будет стоить чуть больше 11 фунтов стерлингов (более 800 рублей). На них изображены обложки альбомов Боуи.

Фото: Royal Mail

Поклонники музыканта смогут также заказать конверт с марками, который доставят по указанному адресу, и другие сувениры. Самое дорогое предложение — крупная копия марки в рамочке размером 43 на 43 сантиметра за 80 фунтов стерлингов.

Фото: Royal Mail

Фото: Royal Mail

Фото: Royal Mail

Фото: Royal Mail