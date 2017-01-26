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Королевская почта Великобритании выпустит марки с Боуи. В том числе размером 43 на 43 сантиметра
Королевская почта Великобритании анонсировала серию почтовых марок, посвященных Дэвиду Боуи. Марки поступят в продажу 14 марта, но оформить предзаказ можно сейчас.
Набор из шести марок будет стоить чуть больше 11 фунтов стерлингов (более 800 рублей). На них изображены обложки альбомов Боуи.
Поклонники музыканта смогут также заказать конверт с марками, который доставят по указанному адресу, и другие сувениры. Самое дорогое предложение — крупная копия марки в рамочке размером 43 на 43 сантиметра за 80 фунтов стерлингов.