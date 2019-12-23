Последние «Звездные войны» возглавили российский прокат

Фильм «Скайуокер. Восход» — заключительный, девятый эпизод киносаги «Звездные войны» — стал лидером российского проката.

По предварительным данным портала kinobusiness.com, за минувший уик-энд картина, вышедшая 19 декабря, собрала 369,5 миллиона рублей.

Второе место досталось российской комедии «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2» (176,5 миллиона рублей). Также в тройке лидеров фильм «Джуманджи: Новый уровень» (151,3 миллиона рублей).

«Скайуокер. Восход» также возглавил американский прокат, собрав в премьерные выходные 176 миллионов долларов. В мировом прокате лента заработала в общей сложности 374 миллиона долларов.