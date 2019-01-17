Устали? Приуныли? Кажется, вы просто «словили Бена Аффлека» (да, актера снова сфотографировали очень грустным)

У Бэтмена суперспособностей нет (кроме ума и денег!), а вот Бен Аффлек умеет превращать свои фотографии в мемы, которые идеально отражают настроение тех, кто сильно устал (а еще не выспался или загрустил).

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X17online.com / Vida Press

И даже в костюме Бэтмена безошибочно угадывается грустный Аффлек.

Думаете, Аффлек получается печальным только на фотографиях? Нет, на видео тоже! Вот один из самых популярных мемов с актером. Аффлек умудрился загрустить во время интервью, приуроченного к выходу фильма «Бэтмен против Супермена».

TheBritishGuyFromTheSouth

Вскоре история повторилась — уже во время интервью, посвященного «Лиге справедливости».

Trang Nghiem

2019 год для актера начался с очередной порции грустных фотографий, которыми пользователи соцсетей (снова!) пытаются описать свою жизнь.