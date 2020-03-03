Иван Голунов (кажется!) стал звездой сериала «След». Но все совпадения, конечно же, случайны

«ТелеРОМАН» / Youtube

На Пятом канале выходит российский детективный сериал «След». Главные герои — сотрудники вымышленной спецслужбы, созданной при МВД. Они борются с преступностью и часто помогают другим спецслужбам.

В эфире Пятого канала 29 февраля показали 2372-ю серию «Следа» под названием «Яма». Ее сюжет отчасти совпадает с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Даже название серии, «Яма», будто отсылает к лозунгу «Я/Мы Иван Голунов».

И в чем совпадения с делом Голунова?

Эпизод начинается с митинга в поддержку журналиста Павла Сурикова. По сюжету его задержали за торговлю наркотиками, но «отпустили за недостатком улик». Митинг проводит независимый кандидат в мэры Дарья Зинчина, утверждающая, что наркотики Сурикову подбросили.

Зинчина: Хотели заткнуть ему рот? Не вышло! Правда, Павел?

Суриков: Я никогда не пробовал наркотики. Я даже не курю.

Зинчина: Расскажите людям.

[Вручает Сурикову мегафон]

Суриков: Я вообще никогда ничего не употреблял. Крепче кофе.

[Суриков поднимает термос — видимо, с кофе. Хочет отпить, но термос внезапно превращается… в рыбу. Суриков удивляется]

Суриков: А от кофе тоже глючит?

Зинчина: Паш, ты чего?

[Суриков роняет термос]

Суриков: Уплыла рыбка.

После этого Суриков прыгает в неработающий фонтан (около него проходил митинг) и пытается плыть. У журналиста идет пена изо рта. Из толпы выбегает врач, но поздно — Суриков умирает. Врач заключает: «Похоже, передоз». Далее к расследованию подключаются сотрудники спецслужбы.

Эпизод с термосом-рыбой ilovesaintjimmy

Краткий пересказ остальной серии. Спойлеры!

Готовьтесь! Разобраться в сюжете непросто.

Независимый кандидат в мэры Дарья Зинчина хотела устроить скандал и поднять собственный рейтинг за счет кампании в поддержку Сурикова, обвинив в подбросе начальника городской полиции. Зинчина сама организовала подброс через школьную любовь Сурикова, с которой тот до сих пор общался. Девушка сама употребляла наркотики — и оставила немного себе. Их уже после подброса обнаружил ее отец.

На этом еще не все: Зинчина сотрудничала с действующим мэром. Суриков об этом не знал. Ранее губернатор выбил деньги на строительство спортивного кластера в городе. Как предполагают следователи, там губернатор планировал «устроить кормушку для своей команды». Однако действующий мэр не входил в команду губернатора, потому его и нужно было убрать. Тогда губернатор обратился за помощью к Зинчиной, которая до этого уже работала у него политтехнологом. Он планировал стравить мэра с главой полиции. Для этого и нужен был подброс наркотиков Сурикову.

Все пошло не по плану. Отец школьной любви Сурикова подумал, что это журналист подсадил его дочь на наркотики, — и потому подсыпал их в тот самый термос-рыбу. Отец считал, что «кишка тонка у ментов», вот Сурикова и отпустили. Но ошибся: на самом деле Суриков любил и постоянно «вытаскивал девушку из загулов». Было сложно, но следователи во всем разобрались.

В конце эпизода звучит такой вывод:

— Эти чертовы политики совсем заморочили всем голову своими политтехнологиями.

— А в результате один хороший человек убил другого хорошего человека.

Серия заканчивается дисклеймером: «Все события и персонажи сериала вымышленные, и любые совпадения с реальностью случайны».

«Яму» можно полностью посмотреть на ютьюбе. Но не с российского IP.

ТелеРОМАН

Мнение Ивана Голунова

Это фантазия на заданную тему. Хотя немного настораживает, что арестовывают исполнителя и «независимого кандидата», при этом дальнейшая судьба губернатора, который фактически дал распоряжение о подбросе наркотиков Павлу Сурикову, никак не прояснена в финале.

Кстати! У нас тоже есть фильм об Иване Голунове

История спасения Ивана Голунова. Документальный фильм «Медузы» и «Черного флага» Meduza

Максим Иванов