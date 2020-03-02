«Там в погонах Дональд Дак вас посадит в автозак». На «Острове мечты» посетителей встречают сказочные полицейские

Михаил Джапаридзе / ТАСС / Scanpix / LETA

Парк развлечений «Остров мечты» открыли 29 февраля в Нагатинской пойме. В «Остров» вложили около полутора миллиардов долларов. В Кремле утверждают, что российский парк ничем не хуже зарубежного «Диснейленда». Но что-то явно пошло не так: в первый же день на «Острове» сломались сразу два аттракциона, а посетители жаловались на строительный мусор. И самое главное — оказалось, на входе в «Остров мечты» посетителей встречают полицейские и бойцы Росгвардии. Потому что без них не обойтись даже в мечтах.

Помимо полиции и Росгвардии по «Острову мечты» разгуливают сотрудники парка в ростовых куклах. И некоторые из них выглядят так, будто уже повидали в своей жизни всякого.

Можно увидеть в парке и вот такое:

Немного эффектов — и все становится на свои места.

В соцсетях многие ругают внешний вид сказочного замка на «Острове мечты» и сравнивают его с замком в «Диснейленде». А также с замками из видеоигр.

Но есть и плюсы!

А вот что говорит создатель «Острова мечты» Амиран Муцоев: «Слишком сказочный фасад не впишется — надо было добавить в него российский дух. Мы сделали тысячи проектов фасадов и в конце концов выбрали вот этот. Надо некоторое время с ним пожить, чтобы он вам понравился».