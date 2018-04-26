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Студия Ghibli показала, как будет выглядеть ее парк развлечений. В нем будет ходячий замок и деревня принцессы Мононоке!
В японской префектуре Айти представили дизайн-концепты парка развлечений по мотивам мультфильмов студии Ghibli Хаяо Миядзаки. Парк откроется в 2022 году в городе Нагакуте, пригороде Нагои.
В парке будет несколько зон с аттракционами, достопримечательностями и кафе, обыгрывающих популярные картины студии, — «Мой сосед Тоторо», «Ходячий замок», «Ведьмина служба доставки» и «Унесенные призраками».
Судя по концептам, в парке построят настоящий ходячий замок Хаула из одноименного мультфильма, дом Сацуки и Мэй из «Моего соседа Тоторо» и деревню принцессы Мононоке.
Студию Ghibli основали режиссеры-аниматоры Хаяо Миядзаки и Исао Такахата в 1985 году.
Мультфильм студии «Унесенные призраками» стал самым прибыльным японским фильмом. В 2003 году Миядзаки получил «Оскар» за картину.
Исао Такахата умер 5 апреля 2018 года.