Студия Ghibli показала, как будет выглядеть ее парк развлечений. В нем будет ходячий замок и деревня принцессы Мононоке!

В японской префектуре Айти представили дизайн-концепты парка развлечений по мотивам мультфильмов студии Ghibli Хаяо Миядзаки. Парк откроется в 2022 году в городе Нагакуте, пригороде Нагои.

Studio Ghibli

В парке будет несколько зон с аттракционами, достопримечательностями и кафе, обыгрывающих популярные картины студии, — «Мой сосед Тоторо», «Ходячий замок», «Ведьмина служба доставки» и «Унесенные призраками».

Studio Ghibli

Судя по концептам, в парке построят настоящий ходячий замок Хаула из одноименного мультфильма, дом Сацуки и Мэй из «Моего соседа Тоторо» и деревню принцессы Мононоке.

Studio Ghibli