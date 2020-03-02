Говорят, император Палпатин из девятого эпизода «Звездных войн» был клоном. Что-что?!

На выставке популярной культуры Chicago Comic & Entertainment Expo начались ранние продажи книги по мотивам девятого эпизода «Звездных войн». Первые покупатели уже выложили в соцсети снимки некоторых фрагментов. Из них выяснилось, что император Палпатин из «Скайоуер. Восход», заключительного фильма космической саги, на самом деле был клоном.

Внимание! В материале присутствуют спойлеры девятого эпизода.

Что говорится в книге?

В сцене Кайло Рен встречает Императора на засекреченной планете ситхов Эксогол. Рен видит аппарат, в котором узнает технику времен Войн клонов. Судя по описанию, это устройство поддерживает жизнь в разлагающемся клоне Палпатина, чье новое тело не выдерживает его мощи. При этом Рен чувствует, что в теле клона обитает дух настоящего Палпатина. На этом выложенный фрагмент обрывается.

Ранее фанаты предполагали, что приверженцы темной стороны Силы каким-то образом заполучили и оживили тело Императора после его гибели в шестом эпизоде. Это казалось малоправдоподобным, ведь в финале фильма Палпатина сбросили в шахту второй «Звезды смерти». А потом его еще и взорвали вместе с ней! Но нет, все дело в клонах.

И этому стоит верить?

Да. Книгу описывают как расширенную версию девятого фильма. В нее вошли сцены, которых не было в «Скайуокер. Восход». Книга считается каноничной, то есть описанные в ней события будут учитываться в других фильмах, книгах, мультсериалах, комиксах и остальных произведениях по «Звездным войнам». Фанатам тоже придется держать в голове раскрытые в книге детали.

А что думают фанаты?

Они не в восторге. Во-первых, в старой расширенной вселенной «Звездных войн» уже был сюжет с воскрешением Палпатина. Это произошло в серии комиксов Тома Вейтча «Темная Империя» (и ее продолжениях «Темная Империя II» и «Конец Империи»).

В комиксах Императора оживили с помощью клонирования. Однако Disney после приобретения прав на «Звездные войны» в 2012 году исключила произведения старой расширенной вселенной из канона космической саги. События этих произведений больше не учитываются. Выходит, компания сначала «отменила», а затем переделала историю из старого канона.

Во-вторых, воскрешение и клонирование Палпатина в «Скайоукер. Восход» создает проблему для будущих произведений по мотивам саги. Если дух Императора пережил взрыв «Звезды смерти», с чего бы ему не пережить встречу с Рей и Кайло Реном в девятом эпизоде? Ведь дух Палпатина может вселиться в другого клона, выждать еще 30 лет — и напасть снова. Получается, зло не может быть до конца уничтожено.

Но, вероятно, ответы на эти вопросы фанаты найдут во второй части книги, которая поступит в широкую продажу 17 марта.

Ролик блогера EckhartsLadder, в котором он критикует решение Disney EckhartsLadder

Максим Иванов