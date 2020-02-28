«О самом дорогом и самом страшном» Премьера альбома группы On-The-Go «Unsaid»

Елена Сирнова

Группа On-The-Go впервые за четыре года выпустила новый альбом — «Unsaid». По словам его создателей, автора текстов и вокалиста Юрия Макарычева и композитора Максима Макарычева, пластинка получилась личной — «о самом дорогом и самом страшном, о наболевшем». «Медуза» представляет премьеру альбома с комментариями авторов.

Юрий Макарычев

вокалист On-The-Go и автор текстов

Для меня написание альбома началось с желания в этот раз сделать все по-другому. Было четкое понимание, что наших привычных экспериментов со звуком и подачей будет недостаточно. Впервые в жизни мне захотелось открыто высказываться о самом дорогом и самом страшном, о наболевшем, о личном. В первую очередь я писал стихи, в которых откровенно говорил обо всем — и потом из них рождались песни. Пришлось потратить немало времени и сил на переосмысление и подготовку, а главное, на поиск наиболее естественных путей для нашей музыки. В конце концов для достижения той самой естественности пришлось учиться новому и, не скрываясь за абстрактными высказываниями, обнажать себя в моменте времени и пространства.

Максим Макарычев

гитарист, вокалист и автор аранжировок On-The-Go

Альбом начинается с текстов. Моя задача как композитора была довольно проста: нужно было поймать настроение рассказчика и передать его в музыке. Я всегда любил слушать музыку, в которой уживаются сразу несколько настроений. Такой подход правдоподобно отражает то как живет и чувствует человек: мы никогда не испытываем какую-то одну эмоцию, в наших головах все гораздо сложнее и, на мой взгляд, изящнее и красивее. Поэтому, обращаясь к текстам Юры, я всегда искал в них противоречия, дополнительные смыслы и старался отразить их в музыке.

Концертные презентации альбома пройдут 16 апреля в Москве в клубе Arbat Hall, и 18 апреля в Санкт-Петербурге в клубе «Морзе».