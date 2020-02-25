Миллиардер Уоррен Баффет все же сдался и перешел на iPhone 11. До этого он ходил со старой раскладушкой Samsung

Уоррен Баффет Rick Wilking / Reuters / Scanpix / LETA

Один из богатейших бизнесменов мира, 89-летний миллиардер Уоррен Баффет, годами отказывался использовать айфон, несмотря на то, что владеет примерно 5,7% акций компании Apple. Вместо этого он ходил с 20-долларовой раскладушкой Samsung SCH-U320, выпущенной в 2010 году. И его все устраивало!

Однако в февральском интервью CNBC Баффет рассказал, что наконец сдался и перешел на iPhone 11. Миллиардеру подарили сразу несколько айфонов — один из них бизнесмену вручил глава Apple Тим Кук. Правда, есть нюанс: в основном Баффет использует свой айфон для звонков, хотя устройство способно на большее. При этом курс акций (по крайней мере, до появления айфона) предприниматель отслеживал с помощью айпада.

Что же, Тим Кук может праздновать победу В 2018 году он заявлял, что готов лично прилететь к Баффету, чтобы помочь тому с настройкой нового телефона.