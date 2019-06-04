Владелец BitTorrent заплатил за обед с Баффетом рекордные 4,57 миллиона долларов

Исполнительный директор компании-владельца торрент-клиента BitTorrent и основатель криптовалюты TRON Джастин Сан стал победителем аукциона за право пообедать с инвестором Уорреном Баффетом. Он заплатил за обед рекордные 4,57 миллиона долларов.

«Я также приглашаю лидеров блокчейн-индустрии на встречу с титаном инвестиций. Надеюсь, это всем пойдет на пользу», — написал Сан в своем твиттере.

Основатель инвестиционного фонда Berkshire Hathaway и один из богатейших людей мира Уоррен Баффет ежегодно с 2000 года проводит благотворительный аукцион, на котором разыгрывается право обеда с ним.

Ранее Баффет неоднократно выступал с критикой криптовалют, отмечает Bloomberg.