Уоррен Баффет заработал миллиард долларов на рекордном росте акций Apple

MarketWatch
14:09, 15 февраля 2017
Надежный источник

Инвестиционный фонд Уоррена Баффета Berkshire Hathaway заработал около 1,1 миллиарда долларов на росте акций компании Apple.

Berkshire Hathaway, согласно обнародованным в середине февраля данным, с конца сентября по конец декабрь 2016 года приобрел 42,13 миллиона акций Apple, увеличив свой пакет ценных бумаг этой компании до 57,36 миллиона акций.

За шесть недель, прошедших с начала 2017 года, акции Apple подорожали на 16,6 процентов в годовом выражении.

Таким образом, отмечает MarketWatch, пакет акций, приобретенный Berkshire Hathaway в четвертом квартале календарного 2016 года, теперь стоит на 1,1 миллиарда долларов больше.

Berkshire Hathaway, как сообщается, в четвертом квартале 2016 года также сократил свой пакет акций супермаркетов Walmart с 12,97 миллиона акций до 1,39 миллиона акций. Акции Walmart дешевеют, и фонд сэкономил 5,5 миллиарда долларов.

Среди других изменений в портфеле, проведенном Berkshire Hathaway в четвертом квартале 2016 года, увеличение пакетов акций американских авиакомпаний.

В целом стоимость активов Berkshire Hathaway в четвертом квартале выросла на 15 процентов до 147,99 миллиарда долларов (англ.яз.).

MarketWatch
Акции Apple 13 февраля обновили рекорд биржевой цены, державшийся с апреля 2015 года. Тогда ценных бумаг Apple выросла до 133,6 доллара. По состоянию на 17:00 мск 15 февраля акции Apple торгуются на бирже Nasdaq по 135,04 доллара.
Уоррен Баффет на протяжении последних 15 лет неизменно занимает вторую строчку в рейтинге самых богатых бизнесменов мира, который составляет Forbes. В рейтинге за 2016 год эксперты издания оценивали состояние Баффета в 60,8 миллиарда долларов.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Убийство брата Ким Чен Ына