Уоррен Баффет заработал миллиард долларов на рекордном росте акций Apple

Инвестиционный фонд Уоррена Баффета Berkshire Hathaway заработал около 1,1 миллиарда долларов на росте акций компании Apple.

Berkshire Hathaway, согласно обнародованным в середине февраля данным, с конца сентября по конец декабрь 2016 года приобрел 42,13 миллиона акций Apple, увеличив свой пакет ценных бумаг этой компании до 57,36 миллиона акций.

За шесть недель, прошедших с начала 2017 года, акции Apple подорожали на 16,6 процентов в годовом выражении.

Таким образом, отмечает MarketWatch, пакет акций, приобретенный Berkshire Hathaway в четвертом квартале календарного 2016 года, теперь стоит на 1,1 миллиарда долларов больше.

Berkshire Hathaway, как сообщается, в четвертом квартале 2016 года также сократил свой пакет акций супермаркетов Walmart с 12,97 миллиона акций до 1,39 миллиона акций. Акции Walmart дешевеют, и фонд сэкономил 5,5 миллиарда долларов.

Среди других изменений в портфеле, проведенном Berkshire Hathaway в четвертом квартале 2016 года, увеличение пакетов акций американских авиакомпаний.