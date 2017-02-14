Акции Apple обновили исторический максимум, державшийся почти два года
Стоимость акций Apple на торгах 14 февраля преодолела отметку 133,6 доллара, установив таким образом новый исторический максимум. Прошлый рекорд —133,54 доллара — держался с апреля 2015 года.
Капитализация всей компании составляет более 710 миллиардов долларов. Ближайший конкурент Apple по этому показателю — компания Alphabet (Google) — стоит около 580 миллиардов.
С начала года акции Apple подорожали уже на 13%. При этом основные конкуренты компании — Microsoft, Alphabet, Facebook и Netflix — в течение 2017 года также обновили исторические максимумы. Суммарная капитализация Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon и Facebook составляет 2,57 триллиона долларов.
Индексы S&P 500, Dow Jones и Nasdaq в феврале 2017 года тоже обновляют свои исторические максимумы (англ.яз.)